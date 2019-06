Brauchtum in Viersen : Brings sorgte im Schottenkaro für einen grandiosen Festauftakt in Dülken

Brings sorgte im Schottenkaro für einen grandiosen Festauftakt in Dülken

Brauchtum in Viersen

Dülken Das Königshaus um Thorsten „Toto“ Jakobs erlebte ein tolles Schützenfest.

Vor dem Souvenir-Stand kam es zu großem Gedränge, bis das Zelt aufging. Verstärkt wurden die drei Gründungsmitglieder Peter und Stephan Brings sowie Harry Alfter durch Christian Blüm – den Sohn des früheren Sozialministers Norbert Blüm – und Kai Engel, Sohn des Ex-Bläck-Fööss-Frontmanns Tommy Engel. Sofort hatten die Musiker, die alle Schottenkaro trugen – Peter Brings auch einen Kilt – das Publikum im Griff. Und die Zuhörer ließen die Band auch nach zwei Stunden noch nicht von der Zeltbühne. „Zugabe, Zugabe!“, riefen sie immer wieder. Erst nach drei schweißtreibenden Stunden war das Konzert dann zu Ende – der Abend aber noch lange nicht. Ein DJ sorgte bis tief in die Nacht für tanzbare Musik.

Das Königshaus zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftakt. Tags drauf dann der feierliche Festzug bei bestem Wetter über den Alten Markt in Dülken: König Thorsten („Toto“) Jakobs und Königin Sandra Kessel zeigten sich, begleitet von den Ministerpaaren Frank Labitzke mit Anna Heimes, Torsten und Maria Grüters sowie dem Adjutantenpaar Carsten und Nicole Maliglowka ihrem Volk.

Kranzniederlegung, Königsball, Königsparade am Sonntag – Dülken war am Wochenende fest in Schützenhand.