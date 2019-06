Kulturamt der Stadt Viersen : Crossover-Frau Brigitte Baggen hört auf

Kulturamtsleiterin Brigitte Baggen geht in den Ruhestand. Zum Abschied möchte sie mit Kollegen ein Rockkonzert besuchen. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Ende Juni räumt Kulturamtsleiterin Brigitte Baggen ihr Büro, ab 1. Juli ist sie Rentnerin. Das nächste Jazzfestival organisiert sie aber noch mit.

Wenn Brigitte Baggen sich ärgert, geht sie Schuhe kaufen. In der Kulturabteilung der Stadt ist das bekannt, weswegen die Kollegen bisweilen sagen: „Geh jetzt lieber Schuhe kaufen!“ Wie viele Paar Schuhe in 25 Jahren Arbeit zusammengekommen sind, verrät Baggen nicht. „Viele!“

Der Ärger war aber immer nur von kurzer Dauer. Brigitte Baggen macht ihren Beruf aus Berufung. Kultur ist ihr Hobby. Wenn sie Ende Juni ihr Büro leer räumt, fällt ihr der Abschied schon schwer. „Ich bin dankbar, dass man mir so viel Freiheiten gelassen hat“, sagt Baggen. Dabei hätten engstirnigere Geister sich durchaus an schrägen Kulturevents oder Avantgarde-Künstlern stoßen können. „Ich arbeite gern Crossover. Ich finde den Mix von Genres einfach spannend“, sagt die eigenwillige Kulturamtsleiterin.

1984 nahm sie eine befristete Stelle bei der Stadt Viersen an. 1987 erhielt sie eine halbe Stelle bei der Stadt. Sie baute das Kinder- und Jugendtheater aus.

1953 in Krefeld geboren, lebte lange in Düsseldorf. Für das Referendariat zog sie nach Viersen.

So einiges hat Baggen im Viersener Kulturbetrieb bewegt. In der klassischen Musik hat sie den Schwerpunkt auf Perkussion gelegt: „Da hatten wir fast alle wichtigen Leute.“ Sie hat das Figurentheater für Erwachsene etabliert. Sie hat viele große Namen nach Viersen geholt, etwa Nigel Kennedy, David Garrett und Diana Damrau. „Wir haben weniger Konzerte als Köln oder Düsseldorf, aber die Liga der Künstler ist die gleiche“, sagt sie selbstbewusst. Und sie hat Viersen zu einer Stadt gemacht, in die die Künstler gern kommen. „Wir haben einen guten Namen als Veranstaltungsort. Wir gelten als professionell, haben gute Techniker, die vieles möglich machen, aber wir sind persönlicher als die Großstädte“, sagt Baggen. Es sind die Kleinigkeiten, mit denen Baggen und ihr Team es den Künstlern nett machen. Zum Beispiel mit zwei Kästen Bier im Tourbus – ein Service, den nicht nur Jazzer, sondern auch klassische Musiker schätzen.