Bürgerbegehren in Viersen Briefe für Bürgerentscheid verschickt

Soll der Standort Krefelder Straße der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rahser statt des Hauptstandorts an der Regentenstraße ausgebaut werden? Darüber, vereinfacht gesagt, sollen die Viersenerinnen und Viersener schon bald im ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt abstimmen. „Die Abstimmungsbenachrichtigungen werden heute an die Deutsche Post übergeben und in den nächsten Tagen an alle Abstimmungsberechtigten übermittelt“, teilte Stadtsprecher Frank Schliffke am Freitagmittag auf Anfrage mit. Wer abstimmen möchte, muss danach allerdings noch den Stimmzettel anfordern – und den, mit einem Kreuzchen im Feld für „Ja“ oder „Nein“ versehen, bis zum 16. Juni Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zukommen lassen.