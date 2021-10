Vorfall in Viersen : Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Am frühen Donnerstagmorgen hat an der Bahnhofstraße in Viersen ein Auto gebrannt. „Die Kriminalpolizei kann aktuell Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Hinweise“, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr. Die Polizei fragt: „Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, in den frühen Morgenstunden, verdächtige Beobachtungen rund um die Bahnhofstraße (Nähe Tedox) oder den Bahnhof selbst gemacht?“ Hinweise können bei den Ermittlern telefonisch durchgegeben werden, unter Telefon 02162 3770.

(naf)