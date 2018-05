Serie Glasfaserausbau In Viersen: "Breitband trägt zum Werterhalt bei"

Serie Glasfaserausbau In Viersen

Viersen Bei Immobilien ist die Lage wichtig, aber auch die schnelle Anbindung ans Internet. Für Eigentümer bieten sich jetzt durch den geplanten Glasfaserausbau in Viersen gute Chancen, den Wert ihrer Immobilie ohne hohe Investitionen zu steigern

Viersen Auch wer nur wenig von Immobilien versteht, kennt die drei wichtigsten Kriterien beim Hauskauf: Lage, Lage, Lage! Allerdings hat dieses ewige Gesetz seit der Digitalisierung Zuwachs bekommen. "Wer sich nach einem neuen Haus umschaut, achtet zunehmend auch darauf, wie schnell dort die Internet-Anbindung ist", sagt Christiaan Gosebrink, Inhaber von Gosebrink-Immobilien in Viersen. Neben "Lage, Lage, Lage!" heißt es heute fast schon gleichberechtigt: "Breitband, Breitband, Breitband!" "Das gilt übrigens mindestens genauso stark bei Interessenten, die eine Wohnung mieten wollen. Auch ihnen ist stabiles, schnelles Internet wichtig. Nicht nur zum Surfen, sondern zum Beispiel auch zum Streamen von Filmen oder Serien."

Dass ein schneller Internetanschluss einen Einfluss auf den Wert von Immobilien hat, bestätigt der Eigentümerverband "Haus & Grund Rheinland": "Es kann nicht jeder in die Großstadt ziehen, dort fehlt es schlicht an Bauland. Zur Lösung der Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen gehört deshalb eine Verbesserung der Lebensqualität auf dem Land", sagt Verbandsdirektor Erik Uwe Amaya. "Dafür ist schnelles Internet unerlässlich." Der Vorsitzende von Haus & Grund Rheinland erklärt: "Breitbandanschlüsse tragen zu einem Werterhalt von Immobilien auf dem Lande bei."