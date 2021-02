Wintereinbruch in Viersen : Braune Tonnen bleiben stehen

Viersen Schnee und Glatteis sorgen weiter für Einschränkungen bei der Müllabfuhr. Am Montag konnten wegen vereister Straßen die Restmülltonnen nicht geleert werden. Der Abfall soll am kommenden Montag abgeholt werden.

Am Montag hatte Schönmackers wegen vereister Straßen die Restmülltonnen nicht geleert. Für diese ausgefallenen Touren wird es keine Ersatzleerung geben. Dieser Abfall wird am Montag, 15. Februar, abgeholt.

Die Wetterlage wird auch in den kommenden Tagen für Einschränkungen führen. So werden die braunen Tonnen für Biomüll in dieser Woche nicht abgeholt. Der Inhalt der Tonnen sei aufgrund der Minustemperaturen vielfach nicht oder nicht vollständig entleerbar. Zudem seien die Deckel überwiegend zugefroren. Abhängig von der Wetterlage ist geplant, die braunen Tonnen von der kommenden Woche an wieder abzufahren.