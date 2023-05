Stadt prüft Bedarf Neue Veranstaltungshalle für Viersen?

Für die Stadt Viersen war das Thema eigentlich abgehakt: „Nach der Entscheidung zum Weiterbetrieb des evangelischen Gemeindehauses erscheint das Angebot an Veranstaltungsräumen für Brauchtumsvereine mittelfristig ausreichend“, informierte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zuletzt die Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses. Diese sehen das allerdings, zumindest größtenteils, anders: Vor allem die Christ- und die Sozialdemokraten drängen darauf, dass die Stadt Alternativen prüft. Reicht das Platzangebot für Vereinsveranstaltungen verschiedener Größenordnung in der Stadt tatsächlich aus? Wäre es womöglich sinnvoll, in Alt-Viersen oder Viersen-Süchteln eine neue Veranstaltungshalle zu bauen? Unter anderem das soll die Stadtverwaltung in den kommenden zwölf Monaten in den Blick nehmen.