Kriminalität in Brüggen : Brandstiftung im Grenzwald – Feuerwehr löschte

Die Feuerwehr löschte, bevor sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Brüggen Unbekannte haben im Grenzwald in Brüggen am Dienstagnachmittag Gehölz in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen. Das Feuer wurde um kurz nach 17 Uhr entdeckt.

„Der Bereich dort ist nur fußläufig erreichbar“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Es brannten abgebrochene Äste und trockenes Gras am Boden.“ Für Donnerstag bis Sonntag steht der Waldbrand-Gefahrenindex auf Stufe 3 – das bedeutet „mittlere Gefahr“.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreitete. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Äste in Brand gesetzt wurden. Deshalb bitten die Ermittler um Hinweise auf verdächtige Personen im Grenzwald – auf Menschen, die gesehen wurden, wie sie sich abseits der befestigten Wege aufhalten oder verdächtige Gegenstände bei sich trugen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

