Polizei sucht Zeugen Brandstifter verursachen Schäden bei Firma in Viersen

Auf einem Firmengelände am Holtweg in Viersen haben Unbekannte das lange Wochenende genutzt, um BigBags mit keramischen Rohstoffen anzuzünden. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Areal verschafft. Dort zündeten sie elf Behälter aus Kunststoff an, in denen sich keramische Rohstoffe zur Herstellung von Aluminium befanden. Diese Behälter verschmorten an etlichen Stellen und sind nun nicht mehr zu benutzen. Da die Rohstoffe selbst nicht brennbar sind, konnte sich das Feuer auch nicht ausbreiten. Außerdem lief das Material aus und ist dadurch teilweise nicht mehr nutzbar. Die Kripo ermittelt. Sie hofft auf Hinweise zu Auffälligkeiten im Gewerbegebiet Holtweg in der Zeit von Mittwoch bis Montag. Zeugen können die Ermittler kontaktieren unter der Telefonnummer 02162 3770.