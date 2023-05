Nächtlicher Vorfall am Kletterwald Brandstifter an Toilettenhäuschen

Brandstifter haben sich zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 9 Uhr, an einem Toilettenhäuschen am Kletterwald Niederrhein, Straße „Heide“ in Nettetal-Hinsbeck, zu schaffen gemacht. Zwar geriet das Holzhäuschen nicht in Brand, es wurde aber durch Ruß beschädigt. Die Polizei ermittelt. Wer am Sonntag oder in der Nacht zu Montag nahe des Kletterwalds etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich unter Ruf 02162 3770.