Kriminalität in Viersen : Brandstifter beschädigen Bäume

Viersen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Viersen an der Brüsseler Straße Holzschnitt angezündet, der an einer Mauer zu einem Garten gelagert war. „Durch das Feuer wurden zwei Bäume beschädigt“, berichtete ein Polizeisprecher.

Die Tat ereignete sich gegen 4.50 Uhr. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige.

Hinweise Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

