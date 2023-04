Feuer in Viersen Dachstuhl-Brand in der Viersener Innenstadt

Im Anbau eines Wohnhauses an der Königsallee in Viersen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Dachstuhl in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, wurde das Haus massiv beschädigt, auch in mindestens einem Nachbarhaus sei es zu Schäden gekommen. „Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen.“ Die Brandursache ist noch nicht ermittelt.