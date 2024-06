97-Jähriger stirbt in Viersen Nach Bungalow-Brand - Polizei wartet Gutachten ab

Wie konnte das Feuer in einem Bungalow in Viersen ausbrechen, das am Freitag, 31. Mai, dem 97-jährigen Bewohner das Leben kostete? Noch gibt es darauf keine Antwort. „Das Ergebnis des Sachverständigengutachtens steht noch aus“, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.