Unfall beim Ofen anzünden Brand in Viersen – Mehrfamilienhaus unbewohnbar

(albu/busch-) Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Viersen-Süchteln aufgenommen. Am Freitagabend gegen 23.20 Uhr wurde die Feuerwehr Viersen zu dem Brand in ein Mehrfamilienhaus auf dem Heidweg alarmiert. Sie rettete die Wohnungsinhaberin (57) unter Schock aus dem Haus, alle anderen Bewohner konnten das Objekt selbst verlassen. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, einen weiteren Menschen versorgte der Rettungsdienst ambulant. Das komplette Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten alle privat untergebracht werden.