Brand in Viersen Wehr evakuiert zwei Menschen und eine Katze

Zu einem Wohnungsbrand direkt gegenüber der Feuerwache an der Gerberstraße in Viersen ist die Wehr am Donnerstagnachmittag gerufen worden. Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, hatte es in der Küche einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Während der Löscharbeiten betreuten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zwei Personen im Wohnzimmer, das rauchfrei war. Sie wurden den Angaben zufolge später zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus retteten die Einsatzkräfte eine Katze. Bereits bevor die Feuerwehr vor Ort war, hatte sich eine Pflegekraft, die sich bei Ausbruch des Feuers in der Nachbarwohnung aufhielt, um die beiden Personen gekümmert. Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Alarmiert waren die Hauptwache, außerdem der Löschzug Viersen, der Einsatzleitwagen und der Rettungsdienst. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Wie ein Polizei-Sprecher am Freitag auf Anfrage mitteilte, habe sich offensichtlich ein defektes Küchengerät entzündet. Das Gebäude sei nicht beschädigt worden.