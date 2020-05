Nächtlicher Brand in Viersen : Feuerwehr löscht brennenden Altbau

Viersen Der Rauch und die Flammen waren von weitem sichtbar: Ein leerstehender Altbau an der Gerberstraße ist am Montagabend vollständig niedergebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein leerstehender Altbau an der Gerberstraße in Viersen ist am Montagabend vollständig abgebrannt. Um 21.19 Uhr wurde die Wehr alarmiert. Als die ersten Kräfte ankamen, stand das frühere Wohnhaus bereits vollständig in Flammen. Die schwarze Rauchsäule und die lodernden Flammen waren aus großer Entfernung sichtbar. „Anliegende Objekte waren zum Glück weit genug entfernt“, sagt Wehrleiter Frank Kersbaum. Die Wehr hatte einiges zu leisten, konnte das Feuer aber dann doch unter ihre Kontrolle bringen.