Einsatz in Viersen : Brand in Recyclingunternehmen

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Viersen zu einemr Brand in einem Entsorgungsbetrieb auf dem Elkanweg gerufen. Hier brannten Holzabfälle in einer Maschine die Holzhackschnitzel herstellt. Verletzt wurde niemand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung die weithin sichtbar war. Foto: Daniel Grotjans

Viersen Gleich drei Löscheinsätze zur selben Zeit haben am Samstag die Feuerwehr Viersen beschäftigt. „Durch die schnelle Arbeit der Wehr blieb es bei überschaubaren Schäden“, teilte Stadtsprecher Frank Schliffke mit. Niemand wurde verletzt.

Um 15.40 Uhr ging der erste Alarm ein. Unter dem Einsatzstichwort „Industriebrand“ rückten Einheiten der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Löschzüge Viersen, Dülken und Süchteln aus. Am Elkanweg löschte die Wehr ein kleineres Feuer in einer Maschine zur Holzzerkleinerung und kümmerte sich um Qualm, der aus einem Berg von Holzschnitzeln drang.

Während Teile des Löschzugs Viersen an der Einsatzstelle blieben, bis Mitarbeiter des Betriebes die Aufräumarbeiten übernehmen konnten, machten sich die anderen Einheiten gut eine halbe Stunde nach dem Alarm wieder auf den Rückweg in die Wachen und Gerätehäuser. Sie mussten aber, teils noch auf der Fahrt, gleich weiter zum nächsten Einsatz: Sowohl eine unklare Rauchentwicklung an der Kreisstraße K8 als auch ein zunächst als Wohnungsbrand eingestuftes Ereignis an der Klosterstraße in der Viersener Innenstadt entpuppten sich als harmlos. Der vermeintliche Wohnungsbrand schmolz vor Ort zu einem angebrannten Essen auf dem Herd zusammen.