Feuer in Lkw in Viersen : Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall an der Güterstraße in Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Nachdem es am Donnerstag in einem Führerhaus eines Lastwagens in Viersen brannte, bittet nun die Polizei um Zeugenhinweise.

Im Führerhaus eines geparkten Lastwagens an der Güterstraße in Viersen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr seien gegen 5 Uhr dorthin gerufen worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Das Feuer im Lkw habe schnell gelöscht werden können, berichtete er weiter. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

Erreichbar ist das Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die Telefonnummer 02162 3770.

(naf)