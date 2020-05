Feuer in Viersen : Brand in Kindertagesstätte

Kurz nach 5 Uhr am Montagmorgen war ein Vordach der Kita Robend in Brand geraten. Weil das Gebäude stark verraucht ist, musste die Kita am Montag geschlossen bleiben. Foto: Stadt Viersen

Am frühen Montagmorgen geriet die Kita Robend aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Niemand wurde bei dem Feuer verletzt, das Gebäude ist derzeit nicht zu nutzen. Rund 20 Kinder werden jetzt in der Kita am Steinkreis betreut.

Nach einem Brand in der städtischen Kindertagesstätte Robend bleibt die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen. Die Betreuung findet in der Kita Steinkreis statt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, stand am Montagvormittag noch nicht fest.

Ein Feuerwehrmann bringt Spielgeräte in Sicherheit. Foto: Günter Jungmann

In den frühen Morgenstunden war das Feuer am Montag an der Kita ausgebrochen. Als die Feuerwehr Viersen um 5.12 Uhr an der Kita Robend eintraf, stand ein Vordach in Flammen. „Das Feuer war rasch unter Kontrolle“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. Die Feuerwehr öffnete zur Sicherheit Teile des Daches, um nach möglichen Glutnestern zu suchen. Anschließend wurde das stark verrauchte Gebäude belüftet.

„Das städtische Gebäudemanagement wird prüfen, wie stark das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagte Schliffke. Nach einer ersten Einschätzung dürfte die Verrauchung das größte Problem darstellen. „Eine Vorhersage, wann und in welchem Umfang der Kita-Betrieb im Robend wieder aufgenommen werden kann, ist zurzeit noch nicht möglich“, so der Stadtsprecher.

Gegenwärtig nutzen rund 20 Kinder das Notbetreuungs-Angebot der Kita Robend.

Parallel zum Einsatz an der Kita wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Baum am Donker Weg gerufen. Auch dieser konnte rasch gelöscht werden.

Im Einsatz waren insgesamt 49 Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Viersen und der Einsatzleitwagen-Gruppe. Außerdem waren vorsorglich ein Rettungswagen und der Notarztwagen zur Kita gekommen.