Feuer in Viersen : Brand in einem Jugendheim an der Krefelder Straße

Brand in einem Jugendheim an der Krefelder Straße

Insgesamt rund 60 Feuerwehrleute waren am Montagmorgen an der Krefelder Straße im Einsatz, um den Brand zu löschen. Foto: Günter Jungmann

Viersen Die Feuerwehr wurde am Montagmorgen zu einem Schul-Brand an der Krefelder Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es im benachbarten Hubert-Vootz-Haus brannte.

Im Erdgeschoss und einem Anbau der Jugendeinrichtung Hubert-Vootz-Haus an der Krefelder Straße in Viersen hat es am Montagmorgen gebrannt. Menschen seien nicht verletzt worden, informierte Stadtsprecher Frank Schliffke am Montagvormittag auf Anfrage. Die Gebäudeteile seien „innendrin wie ausgebrannt“ und nach erster Einschätzung vorerst nicht nutzbar.