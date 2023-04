Faszination Boxen Boxer aus Brüggen-Bracht will Profi werden

Behrouz Khakrou (32) lebt seit zehn Jahren in Deutschland und seit rund drei Jahren in Bracht. Sein größter Traum: Profiboxer zu werden. Doch um den Sport hauptberuflich auszuüben, braucht er Sponsoren, nur dann hätte er Zeit für ein intensives Training. „Ich kann nicht ohne Sport leben und wollte immer schon Profiboxer werden, ich bin süchtig danach geworden“, gibt Behrouz Khakrou schmunzelnd zu. Er boxt bereits seit seinem 17. Lebensjahr. In seinem Heimatland Iran ist das Profiboxen jedoch verboten.