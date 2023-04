Borussia-Talk in Viersen Pokal-Geschichten in der Sitzecke

Wie war es damals für Borussias Kapitän Michael Klinkert, den DFB-Pokal in den Händen zu halten? Warum trug Thomas Kastenmaier auf dem Siegerfoto der Mannschaft ein Trikot des VfL Wolfsburg? Wie hat Trainer Bernd Krauss 1995 das Finalspiel gegen Wolfsburg im Berliner Olympiastadion erlebt – und was passierte hinter den Kulissen? In „Franks Sitzecke spezial“ am Dienstag, 25. April, im Autohaus Waldhausen und Bürkel in Dülken, sprechen Moderator Frank Schiffers und seine insgesamt fünf Gäste über Borussia Mönchengladbachs Pokalsieg 1995. „Es geht aber auch um die Menschen dahinter und ihre Geschichten“, sagt Schiffers. Der Ticketvorverkauf läuft, ein paar Karten gebe es noch.