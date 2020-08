Neue Wohnform in Brüggen : Born soll Standort für Brüggens ersten Mobilheimpark werden

Brüggen Die Mitglieder des Bauausschusses beraten am Dienstag, 18. August, über das Vorhaben. Das ist der aktuelle Stand des Pilotprojekts im Kreis Viersen.

Die Gemeinde Brüggen hat einen weiteren Schritt unternommen, um den Mangel an kleinen Wohnungen zu bekämpfen. Der Liegenschaftsausschuss hat sein Okay gegeben, eine Fläche dafür zu nutzen. „Diese befindet sich bereits im Eigentum der Gemeinde“, erklärt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen. (CDU) auf Anfrage. Sie liegt in Born, gegenüber dem Reitplatz.

Als Reaktion auf die positive Resonanz habe die Verwaltung die interne Planung intensiviert, ein Grundstück gesucht, mit möglichen Projektbeteiligten gesprochen, und auch die Untere Landschaftsschutzbehörde des Kreises Viersen in die Überlegungen miteinbezogen. „Es gibt bereits positive Signale vom Kreis“, so Brüggens Bürgermeister. Bei einer Vorabstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde habe diese signalisiert, dass „das Grundstück für das geplante Vorhaben als möglich erscheint“.

Laut Gellen seien Gespräche mit Projektträgern über das Vorhaben geführt worden, ein Stadtplaner sei miteinbezogen worden. „Die angefragten Unternehmen sind interessiert, an der Umsetzung einer Modulhaussiedlung mitzuwirken“, heißt es in den online veröffentlichten Unterlagen für die nächste Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Bauen. „Ich freue mich riesig, dass die Ausschussmitglieder am Dienstag, 18. August, und die Ratsmitglieder am Donnerstag, 27. August über die Änderung des Flächennutzungsplans entscheiden werden“, so Gellen.