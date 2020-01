Lage im Kreis Viersen : Bootsflüchtlinge weiter willkommen

Viersen Nach der Kritik von NRW-Innenminister Joachim Stamp verteidigen die Bürgermeister im Kreis Viersen des Bündnisses „Sichere Häfen“ ihre Entscheidung, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte im April vergangenen Jahres in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bereitschaft der Stadt Viersen signalisiert, in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen. „Die Stadt Viersen kann und will in Not geratene Geflüchtete aufnehmen – genauso wie andere Städte und Kommunen in Deutschland es bereits angeboten haben“, hieß es in dem Schreiben.