Zwei Tage Festival in Brüggen : Bongert Open Air geht wieder mit Rock und Metal an den Start

Brüggen Zwei Tage wird es im September in Alst etwas lauter als sonst: Dann geht das Festival nach Corona-Zwangspause wieder über die Bühne. Diese Bands spielen.

Es war eine Bierlaune, aus der das Bongert Open Air (BOA) in Alst 2013 entstanden ist. Damals noch unter dem Namen „Rock by Markus“. Nach einer coronabedingten Zwangspause freuen sich die Organisatoren Markus Lisges (45), Katrin Lisges (44), Lukas Hendrix (28) und – dieses Jahr neu dabei – Sven Jentges (43) darauf, endlich wieder ein Metal-Festival im Bongert am 2. und 3. September abhalten zu können.

Hauptberuflich ist Markus Lisges in der Elektrotechnik tätig, Veranstaltungstechnik ist sein Hobby. Auf einer Fläche von acht Hektar findet in Alst in einem Obstgarten, einem Bongert, das Festival statt. So der Plan. Denn der Vorverkauf läuft zögerlich an. „Das macht die Planung sehr schwierig“, sagt Lisges. Er vermutet, dass die Leute sich nicht noch mehr Karten zulegen möchten, bei denen man nicht hundertprozentig weiß, ob die Veranstaltung wirklich stattfinden kann.