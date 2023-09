Musikevent in Brüggen Metal-Festival unter Palmen

Das diesjährige Bongert Open Air (BOA) hat am Wochenende Metal-Fans aus ganz Deutschland angezogen, unter anderem auch aus Kiel und Freiburg. Das Publikum feierte in Brüggen-Alst auf einem Feld der Gärtnerei Bracht und feierte unter Palmen friedlich zu einem hochkarätigen Line-Up. Organisator Markus Lisges zeigte sich bereits am Freitagabend zufrieden: Heute sind bereits knapp 600 Gäste hier, einige Tagestickets für den Sonntag sind noch verfügbar“, sagte er. Am Morgen hatte er noch Wacken-Zustände durch den Starkregen am Vortag befürchtet, doch der Boden trocknete schnell ab.