Freizeittipp in Viersen Bongartzmühle öffnet zum „Mühlentag“

Drei Jahre hat die Bongartzmühle in Unterbeberich nicht am „Deutschen Mühlentag“ teilgenommen. Bei der aktuellen Auflage am Pfingstmontag, 29. Mai, ist sie wieder dabei. In der Zeit von 11 bis 17 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Das Gebäude gehört zu den Wassermühlen am Hammer Bach, die 1246 erstmals urkundlich erwähnt wurden. Es ist für Führungen geöffnet. Dabei können Besucher mehr über die Historie der Mühle erfahren. Im Schrotmühlenmuseum gibt es auch Neues zu entdecken: Die Ausstellung dort wurde um zwei historische Getreide-Reinigungsmaschinen erweitert. Die alte Schlagkarre wurde ebenfalls vollständig restauriert; dafür wurde die Corona-Pause genutzt. Außerdem öffnet das Mühlencafé: Dort können sich die Besucher anschließend bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen stärken.