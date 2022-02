Fund in Viersen : Brandbombe in Boisheim gefunden

Die Stabbrandbombe des Typs Incendiary Bomb INC 30 Ib wurde am Montag bei Sondierungsarbeiten in Boisheim gefunden. Foto: Stadt Viersen

Viersen Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf hat am Wimenweg in Viersen-Boisheim eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich gefunden. Das teilte ein Stadt-Sprecher am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Bombe war glücklicherweise bereits ausgebrannt. Die ungefährlichen Reste werden entsorgt.“ Nach Angaben von Experten handele es sich um eine Stabbrandbombe des Typs Incendiary Bomb INC 30 Ib. Auf Grundlage von Luftbildern aus dem Zweiten Weltkrieg, die der KBD ausgewertet hatte, hatten am Montag in Boisheim Sondierungsarbeiten begonnen. Sie wurden nach Angaben der Stadt am Montag auch beendet. Bereits Anfang Januar hatte der KBD auf einem Privatgrundstück in Boisheim nach möglichen Blindgängern gesucht.

(naf)