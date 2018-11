Evakuierung in Viersen : Weltkriegsbombe gefunden - 1100 Menschen müssen Häuser verlassen

Viersen Am Donker Weg in Viersen wurde ein Blindgänger gefunden. Die Bombe hat eine Sprengkraft von 250 Kilogramm TNT. Eine Entschärfung ist noch für Dienstag geplant, rund 1100 Viersener müssen ihre Wohnungen verlassen.

Von Nadine Fischer

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) hat bei einer Sondierung am Donker Weg in Viersen einen Blindgänger gefunden. „Die Bombe mit einer Sprengkraft von 250 Kilogramm muss am Fundort entschärft werden. Alle Menschen müssen den Bereich im Umkreis von 400 Meter um die Fundstelle verlassen. Im Umkreis von 800 Meter ist der Aufenthalt im Freien verboten“, teilte ein Sprecher der Stadt Viersen mit. Betroffen seien etwa 1100 Menschen.

Die Bombenentschärfung soll nach Angaben des KBD um etwa 14.30 Uhr beginnen. Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, müsse sofort mit der Evakuierung der Gefahrenzone begonnen werden, betonte der Stadtsprecher. Bei der Evakuierung, Absicherung der Gefahrenzone und der Unterstützung der Bevölkerung arbeiten Stadt Viersen, Kreispolizei und Hilfsorganisationen eng zusammen.

Der Evakuierungsbereich: Nördlich der Bahnstrecke von der Stadtwaldallee östlich über Bachstraße/Beckersweg hinaus bis Höhe Donker Weg 69. Eingeschlossen sind die Nebenstraßen in diesem Bereich. Außerdem südlich der Bahnstrecke Bachstraße bis zur Einmündung Helmholtzstraße, Helmholtzstraße 5, Am Haskamp bis Höhe Hausnummer 15, Dammstraße ab Hausnummer 8.

Alle Gebäude in diesem Bereich werden von Evakuierungsteams der Stadtverwaltung aufgesucht. Die Menschen werden aufgefordert, den Gefahrenbereich unverzüglich zu verlassen. Die Stadt Viersen weist darauf hin, dass Feuerstellen gelöscht, Elektroherde und Heizlüfter abgeschaltet und Gashähne abgesperrt werden sollten. Im Freien stehende Fahrzeuge sollten umgeparkt werden.

Zur äußeren Gefahrenzone gehört nach Angaben der Stadt der Bereich nördlich der Bahnstrecke ab Höhe der Einmündung Am Kettelbaum/Am Sandhof östlich bis zum Ende der Ortslage am Donker Weg stadtauswärts; südlich der Bahn östlich einer Linie von der Neuwerker Straße/Immelbusch bis Hosterfeldstraße/Eichenstraße. Betroffen sind etwa 2000 Menschen. In diesem Bereich ist der Aufenthalt im Freien verboten. Die Empfehlung lautet, auch diesen Bereich zu verlassen. Wer das nicht möchte, solle sich im Keller oder in einem der Fundstelle abgewandten Teil des Gebäudes aufhalten.

Die Polizei informiert die Betroffenen in diesem Bereich mit Lautsprecherdurchsagen. Die Stadt bittet darum, dass die Bewohner auch Nachbarn verständigen, die beispielsweise aufgrund von Hör- oder Sehbehinderungen oder mangels ausreichender Sprachkenntnisse unterstützt werden.



An den Rändern des äußeren Gefahrenbereichs werden Straßensperren eingerichtet. Fahrzeug- und Fußgängerverkehr in den Gefahrenbereich hinein oder innerhalb des Bereiches werden unterbunden.

Der Evakuierungsbereich ist seit 12 Uhr abgesperrt. Der Linienbusverkehr im betroffenen Bereich endet um 13 Uhr. Wer den Gefahrenbereich nicht aus eigener Kraft verlassen kann, kann die Hilfe des Krankentransportdienstes in Anspruch nehmen, rät der Stadtsprecher. Dieser ist unter der Telefonnummer 02162 19222 zu erreichen.

Wer während der Bombenentschärfung nicht anderweitig unterkommt, kann die Sammelunterkunft in der Sporthalle Löh am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Konrad-Adenauer-Ring 30, nutzen. Dort steht Betreuungspersonal der Hilfsdienste zur Verfügung. Für den Weg zur Sammelunterkunft und zurück pendeln kostenlose Busse. Die Busse fahren ab Eichenstraße/Stadtwaldallee in Höhe der Bahnbrücke und von der Bachstraße bei der Bahnbrücke in Höhe EGN.

Die Einschränkungen für die Gefahrenbereiche und die Straßensperren bleiben bis zum Ende der Entschärfung bestehen.

(naf)