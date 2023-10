Aktion Herzmantel in Viersen Wie St. Martin — Boisheimerin verteilt gespendete Mäntel

Was Michaela Kaas in diesem Jahr an der „Herzmantel“-Aktion geändert hat: Alle gespendeten Kleidungsstücke werden zentral an einem Ort verteilt. Bei mehreren Ausgabestellen sei der logistische Aufwand zu hoch gewesen. Was bleibt: Alle Mäntel, die an den beiden Tagen keine neuen Besitzer finden, wird Michaela Kaas spenden. So wie bereits im vergangenen Jahr. Da waren es 130 Stück.