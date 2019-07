Schwalmtal : Bogenschießen mit Körper und Geist

Shigeyasu Kameo beherrscht seinen Bogen durch Kraft und geistige Spannung. Foto: Paul Offermanns

Schwalmtal Shigeyasu Kameo ist ein Meister in seiner Sportart. Der in Waldniel lebende Japaner ist Trainer in einem Kyudo-Verein. Bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover holte er nun die Goldmedaille in seiner Wertungsklasse.

Der in Waldniel lebende Shigeyasu Kameo hat bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover den Titel im japanischen Bogenschießen geholt. Der 48-jährige Vereinsvorsitzende des Waldnieler Kyudo-Vereins an der Bahnhofstraße 29, der dort eine Trainingsstätte (Dojo) nach japanischem Vorbild im Hinterhof betreibt, schaffte die Goldmedaille in Hannover in der Klasse ab dem 5. Dan (Sempai). Alle Teilnehmer dieser Kategorie trugen Kimonos. In zeremonieller Form schießen sie zusammen in einer Gruppe. Sehr weit tragen sie dabei die Ärmel des japanischen Kleidungsstückes. Beim Schießen ziehen die Männer den linken Ärmel aus, weil er sonst stören würde. „Ziel ist es, harmonisch in der Gruppe zu schießen“, sagt der Trainer des fünften Dan. Darum erfolgt bei der Deutschen Meisterschaft auch eine Stilwertung.

Bei der Meisterschaft schießen die Teilnehmer auf eine Distanz von 28 Metern. So ist es auch in der Waldnieler Trainingsstätte. Dort wird jedoch über einen Fischteich, in dem Kois leben, hinweg geschossen. „Alle Schützen mit einer Trefferquote von 50 Prozent zogen bei der Meisterschaft ins Stechen ein.“ Shigeyasu Kameo blieb mit einem weiteren Teilnehmer übrig, er wurde im finalen Stechen der Sieger mit den meisten Treffern. „Für mich ist es bereits das vierte Mal, dass ich Deutscher Meister werde“, sagt Shigeyasu Kameo (6. Dan - Kyosh), der als Controller in einem japanischen Unternehmen in Düsseldorf arbeitet. Den dritten Platz schaffte sein Vereinskollege Michael Lehman (5. Dan).

Info Der Verein hat seinen Sitz in Waldniel Adresse Der Trainingsort des Vereins Kyudo in Waldniel mit dem Dojo befindet sich in Waldniel, Bahnhofsstraße 29. Unter www.kyudo-in-waldniel.de gibt es Infos zum Verein. Verbände Das Kyudo-Dojo ist dem NRW-Kyudoverband NRW und über den DKyuB (Deutscher Kyudo Bund) dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) angeschlossen.

„Beim Kyudo steht nicht die sportliche Betrachtungsweise im Vordergrund, sondern das gezielte Erlernen einer Schießtechnik, der der Bogenschütze auch unter Wettkampfbedingungen treu bleiben kann“, sagt er. „Das Ziel von Kyudo ist, wie auch bei anderen Budo-Disziplinen, durch körperliche und geistige Übung, seine Persönlichkeit zu entwickeln.“ Kyudo ist der Weg des Bogens. „Er ist generationsübergreifend, geschlechterunabhängig und langfristig fast lebenslang unter gleichen Bedingungen auszuüben“, erzählt er. „Jugendliche ab 15 Jahren können zu mir kommen. Die meisten, die diese Sportart ausüben, sind Mitte 40 und mehr Frauen als Männer. Der offene Weg ermöglicht Sozialbindungen, Ausgewogenheit für Körper und Seele und Selbstverwirklichung durch Übung.“ Der emigrierte Japaner erlernte die Kampfkunst 1986 an der japanischen Highschool. In der Zwischenzeit pausierte er zehn Jahre.

1998 fing er in Deutschland wieder an. Seit 17 Jahren ist er als Trainer in seiner Sportart tätig. Seit sechs Jahren leitet Shigeyasu Kameo das Waldnieler Kyudo. „Ich unterrichte bundesweit, aber auch international und bin in ganz Europa unterwegs.“ Das Kyudo ist eine japanische Tradition, die unter anderem sichtbar wird in den verwendeten Materialien, der handwerklichen Herstellung und den ästhetischen Bewegungsabläufen.