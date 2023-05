Schützenfest 2023 in Börholz-Alst Viele Besucher beim Schützenfest in Börholz-Alst

Mit 2000 Gästen beim Klompenball an Christi Himmelfahrt ist die Schützengesellschaft Börholz-Alst ins Schützenfest gestartet. Den Festbaum setzte der Jägerzug an der Festhalle des Raiffeisenmarktes. Oberstleutnant und kommandierende Offizier Thomas Lücke (34) rief dem Bataillon dabei mit lauter Stimme zu: „Still gestanden“. Als der Baum stand, sagte er: „Rührt Euch.“ Schützenkönig Alfred Rixen (mit Ulla) sowie seinen Ministern Manfred Klingen (und Tochter Daniela Wolters) und Jürgen Leihsa (und Ina Küchler) mit den blitzenden Präsentierstäben zog Königsadjutant Chris Schottenhammel mit zackigem Schritt voran. Er ist der künftige Schwiegersohn des Schützenkönigs. „Als ich 2022 nach 30 Jahren und einem Tag zum zweiten Mal den Vogel abschoss, sagte Chris spontan zu, mein Königsadjutant zu werden“, sagte Alfred Rixen. Rixen, der sonst die Gebirgsjäger anführt, ließ sich jetzt von Bernfried Ahle vertreten, erster Kinder-Karnevalsprinz der Brachter Wasserratten 1971. Den neuen Zug der Sappeure führte Patrick Das an. Marco Novo-Fernandez übernahm die Führung des neuen Jägerzuges. Der neue Spieß Walter Harmes bildete mit dem „Fietz“ das Schlusslicht der Kompanie. Er notierte Verfehlungen: „Bei der Strafe werden uns schon einig.“ Minister Manfred Klingen, der mit Brüggens Partnergemeinde Reuver/Niederlande verbunden ist, freute sich über den Besuch der St.-Barbara-Schutterij beim Schützenball. Nach dem großen Festumzug wollte Königin Ulla mit den Ministerfrauen Ina und Daniela zur Königsparade majestätisch vorfahren: bei schönem Wetter mit einem Rolls Royce.