Blutspendeaktion in Brüggen : Blut spenden in Krisenzeiten

Brüggen Der Ansturm vor der Burggemeindehalle war groß. Viele Menschen waren am Freitag bereit, zu helfen.

Vor der Burggemeindehalle in Brüggen stehen Menschen im Abstand von jeweils zwei Metern hintereinander in der Schlange: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat alle Gesunden und Fitten zum Blut spenden aufgerufen. Doch von den rund 20 Personen, die vor der Halle warten, dürfen zwei nicht spenden – das steht schon fest, bevor sie überhaupt untersucht werden konnten. Der Grund: alle Personen, die aus dem Kreis Heinsberg kommen, oder in den vergangenen Wochen in den Niederlanden waren, dürfen nicht spenden. Das sehen die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen vor, damit ein hoher Schutz für Spender und Empfänger gewährleistet bleibt.