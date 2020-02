Kultur in Brüggen : Blumen und Strand: Brüggenerin zeigt neue Bilder

Kultur in Brüggen

Brüggen Bis 9 Mai sind die neuen Werke von Annemarie Rohman im Kultursaal von Burg Brüggen zu sehen.

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) ließ es sich nicht nehmen, jetzt persönlich die Ausstellung mit Bildern von Annemarie Romahn im Kultursaal der Burg zu eröffnen. Ihre sechste Ausstellung in Brüggen sei es, habe er nachgezählt.

Die 1939 in Kiel geborene Romahn hat in Düsseldorf Grafikdesign studiert und war vier Jahrzehnte lang hauptberuflich als Grafikerin in Brüggen tätig. Fast ebenso lang malt sie freie Themen. „Das war immer ein Ausgleich zu den Auftragsarbeiten“, erklärt Romahn.