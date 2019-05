Blühwiese : Drei Parteien für den Insektenschutz

Niederkrüchten In Niederkrüchten haben sich CDU, CWG und Grüne zusammengetan, um eine Blühwiese anzulegen, die Bienen, Hummeln und anderen Insekten Nahrung und Lebensraum bieten soll.

Die Drei-Parteien-Koalition für den Insektenschutz hatte sich spontan nach einer Infoveranstaltung zum Thema Biodiversität im Rathaus gebildet. Die Idee nahm schnell Gestalt an, berichtet der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Tekolf, der die Aktion gemeinsam mit Jörg Lachmann (CWG) und Beate Siegers (Grüne) initiiert hat. Landwirt Helmut Jakobs stellte für das Projekt rund 2000 Quadratmeter Ackerland am östlichen Niederkrüchtener Ortsausgang gegenüber dem Netto-Markt zur Verfügung und stiftete das Saatgut.

So machte sich eine zehnköpfige parteiübergreifende Arbeitsgruppe ans Werk und brachte die Wildblumensamen unter fachmännischer Anleitung von Landwirt Jakobs und Imker Ingo Wochnik aus. In wenigen Wochen dürften hier die ersten Blüten sprießen und Insekten anlocken. „Eine Aktion, die sicherlich Nachahmer verdient hat“, so das Fazit von Michael Tekolf (CDU). In Kürze soll vor Ort ein Banner aufgehängt werden, das Passanten auf das Blühwiesen-Projekt hinweist.