Brand in Viersen : Scheunendach fängt Feuer

Die Löschzüge Dülken und Boisheim waren im Einsatz. Foto: Daniel Grotjans

Viersen Die Viersener Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dülken gerufen. Mehrere Dachbalken waren in Brand geraten. Die Anwohner hatten eine Vermutung, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr haben am Sonntagnachmittag einen Dachstuhlbrand an der Straße Schündelhöfe im Stadtteil Dülken gelöscht. Verletzt wurde niemand. Anwohner des landwirtschaftlichen Anwesens hatten eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich einer Scheune bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Im Einsatz waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers der Löschzug Dülken und der Löschzug Boisheim. Die Anwohner vermuteten einen Blitzeinschlag als Brandursache, weil sie vorher einen Knall gehört hätten.

(naf)