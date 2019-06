Ende Gelände in Viersen : Bleiberecht für Klima-Aktivisten

Rund 6000 Aktivisten erwartet die Bewegung „Ende Gelände“ ab Donnerstag auf der Anlage am Hohen Busch in Viersen. Foto: Nadine Fischer

Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied am Montag final: Das Camp von „Ende Gelände“ darf am Hohen Busch bleiben.

Aus großen Lautsprechern schallt Bob Marleys „Buffalo Soldier“ über die Wiese am Hohen Busch. Ein paar Mittzwanziger bis Endfünfziger knien barfuß im Gras und drehen Schrauben in Holzlatten, später werden auch noch gelbe Planen eingearbeitet – „hier entstehen gerade unsere Waschbecken“, erklärt Julia Sommer. Die 29-Jährige gehört zum derzeit rund 30-köpfigen Aufbau-Team des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“. Bis Mittwoch soll ein Camp für geschätzt 6000 Klima-Aktivisten am Hohen Busch stehen, die Gruppe kommt gut voran.

Seit Sonntag campen die ersten Helfer in weißen Zelten auf der Wiese. Mit der Bahn, mit Mietautos oder eigenen Wagen seien sie aus ganz Deutschland nach Viersen gereist, erzählt Sommer am Montagvormittag – Bob Marley singt mittlerweile „I shot the Sheriff“. Sie verlegen rund 400 Meter Wasserleitungen mit 40 Millimeter Durchmesser, etwa zwei Kilometer Stromkabel, stellen rund 100 Solar-Panels auf. Die restliche Energie liefert ein mitgebrachter Generator. „Wir schließen uns nicht ans örtliche Stromnetz an“, sagt Sommer. Selbst gebaute Mülleimer, Dutzende Feuerlöscher, 2000 Rollen Toilettenpapier für das Camp, Proviant fürs Aufbau-Team: Die ersten Zelte sind voll bepackt mit Material. Was noch fehlt, sind zum Beispiel die rund 100 mobilen Toiletten und die Köche zum Beispiel aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich mit ihren Feldküchen. Auf der Hundewiese sollen Bierbänke aufgestellt werden, dort entsteht die Verpflegungsstation.

Info Zirkuszelt als Schaltzentrale Schauplatz Auf der Wiese am Hohen Busch soll am Dienstag ein Zirkuszelt aufgebaut werden. Es dient den Kohle-Gegnern aus ganz Europa als Versammlungsort. Dort besprechen sie Abläufe ihrer verschiedenen Aktionen im rheinischen Braunkohle-Revier.

Nach und nach richtet sich die Gruppe ein, fester Schlafplatz soll die nahegelegene Grillwiese werden. Ob dort auch die Besucher übernachten, sei noch nicht mit den Behörden geklärt, erzählt Team-Mitglied Alex. Aber die Zusammenarbeit mit ihnen funktioniere gut, betont der 25-Jährige.

Anwohner seien schon da gewesen, hätten ihre Hilfe und Lebensmittel angeboten, berichtet Sommer. „Die waren super nett.“ Auch die Organisatoren des Festivals Eier mit Speck waren am Sonntag zu Besuch, „sie haben uns ein paar Tipps zum Gelände gegeben“.

In gut vier Wochen werden die Speckies ihre Zelte am Hohen Busch aufschlagen. Jürgen Haigh, einer der Gründer und Organisatoren des Pop-Rock-Musikfestivals sieht das gerichtliche Gezerre um den Standort entspannt. Die Polizei Aachen hatte den Klima-Aktivisten von „Ende Gelände“ zunächst das Peschfeld in Mackenstein als Versammlungsort zugewiesen. Dagegen zogen die Organisatoren vor Gericht. Am Samstag entschied das Verwaltungsgericht Aachen: Es darf, wie angemeldet, am Hohen Busch aufgebaut werden, ab Sonntag, 14 Uhr. Gegen die Eil-Entscheidung legte die Polizei Aachen Rechtsmittel ein. Am Montagabend teilte das Oberverwaltungsgericht Münster mit: „Das geplante Demonstrationscamp ,Rheinisches Revier Kohlefrei’ muss seinen Standort nicht wechseln, sondern darf wie geplant auf dem Gelände des ,Eier mit Speck’-Festivals Am Hohen Busch in Viersen stattfinden.“ Kathrin Henneberger, Sprecherin der Bewegung, kommentierte die Entscheidung des 15. Senats: „Wir freuen uns sehr über die finale Entscheidung des Gerichtes, dass wir im Camp bleiben können. Tausende von Klima-Aktivisten aus ganz Europa machen sich jetzt auf hierher ins Rheinland. Und am Wochenende werden wir gemeinsam das Zeitalter der Fossilen beenden.“

Und was sagen die Speckis? „Es handelt sich um eine einmalige Sache. Das Camp der Klima-Aktivisten dürfte eigentlich keine Auswirkungen auf uns haben“, meint Haigh. „Wenn ,Ende Gelände’ zu Ende ist, haben wir noch drei Wochen bis zum Aufbau.“ Eier mit Speck steigt vom 26. bis 28 Juli. Pro Tag besuchen dann gut 5000 Musikfans den Hohen Busch.

Das Viersener Festivalteam war am Sonntag am Hohen Busch und hat den Organisatoren von „Ende Gelände“ Schützenhilfe in Fragen der Infrastruktur angeboten. „Ich habe ihnen die Kontaktadressen gegeben, bei denen wir Bodenplatten und Wasserstellen leihen“, sagt Haigh.