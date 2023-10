Blauzungenkrankheit Kreis Viersen mahnt Tierhalter zur Vorsicht

In den Niederlanden wurde Anfang September bei Schafen invier Betrieben in den Provinzen Utrecht und Nordholland das Blauzungenvirus (Serotyp BTV-3) nachgewiesen. Seit Oktober hat sich das Virus in alle Richtungen innerhalb der Niederlande weiter ausgebreitet und ist bereits mehr als 600 Mal nachgewiesen worden. Neben Schafbetrieben sind in den Niederlanden aktuell auch einige Rinderbetriebe betroffen.