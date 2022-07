Warnung der Gemeinde Brüggen : Blaualgen im Borner See

An den Rändern des Borner Ses treiben sogenannte Blaualgen. Die Gemeinde warnt davor. Foto: Gemeinde

Brüggen Ein Problem an den Netteseen tritt jetzt erstmals auch wieder am Borner See auf: Cyanobakterien, die sogenannten Blaualgen. Was Menschen und insbesondere Tierbesitzer wissen sollten.

Die Gemeinde Brüggen warnt vor Blaualgen, die an den Rändern des Borner Sees treiben. „Wir werden jetzt Schilder aufstellen, um die Menschen zu warnen“, sagte Leon Römer von der Gemeindeverwaltung Brüggen am Freitag. Auch an den Netteseen gibt es zurzeit das Problem mit Cyanobakterien, am Borner See sei es jetzt erstmals in dieser Häufung aufgetreten.

Die Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt, verbreiten sich bei Hitze und Sauerstoffknappheit in Gewässern. Das Problem: Der Kontakt mit dem belasteten Wasser kannfür Menschen oder Tiere gefährlich werden, weil die Bakterien Hautreizungen, Übelkeit, Fieber und Erbrechen verursachen können; Tiere können sogar daran sterben.

„Hunde sollten deshalb nicht im Borner See schwimmen, Menschen ebenso wenig – zumal dort ein allgemeines Badeverbot besteht“, warnt die Verwaltung. „Sollte es zu einem Kontakt kommen und es zeigen sich allergische Symptome, dann suchen Sie bitte unverzüglich einen Arzt auf“. Bei Tieren, die Wasser verschluckt hätten und sich auffällig benehmen würden, sollte man so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen.