Blasrohrschießen in Brüggen Soweit die Puste reicht

Jeden zweiten Freitag im Monat rückt es, je nach Wetterlage, in der Halle oder dem Außengelände an der Sankt Barbara Straße 45 in Brüggen in den Mittelpunkt. Von 16 bis 17.30 Uhr stehen Trainer zur Verfügung, die sich um die Vereinsmitglieder, aber auch um jeden Interessierten, der es gerne einmal ausprobieren möchten, kümmern. „Im Prinzip kann man das Blasrohrschießen, wie auch das Bogenschießen, ab neun Jahren machen“, sagt Anja Loeff, die Abteilungsleiterin der Bogenabteilung, wo das Blasrohrschießen verortet ist.