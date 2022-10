Mögliche Notlage : Blackout - Kreis Viersen rät Bürgern zu Notfallpaketen

Foto: picture alliance / photothek/Thomas Trutschel/photothek.de Infos Für den Notfall - diese Sachen sollte man als Vorrat haben

Kreis Viersen Aufs Beste hoffen, fürs Schlimmste planen: Die Kommunen im Kreis Viersen wappnen sich für eine Gasmangellage und mögliche Blackout-Szenarien. Im schlimmsten Fall werden „Bevölkerungsschutz-Leuchttürme“ installiert. Und: Der Kreis rät Bürgern, ein Zehn-Tage-Notfallpaket anzulegen. Was gehört da rein?

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Der Kreis Viersen fordert seine Bürger auf, sich für eine mögliche Gasmangellage oder Stromausfälle mit einem Notfallpaket für zehn Tage einzudecken. Auch sollte Bargeld im Haus sein — bei einem Stromausfall könnten EC-Automaten ausfallen. Ebenfalls sinnvoll: Kerzen und Streichhölzer im Haus zu haben.

Während die EU-Kommission am Dienstag Stromausfälle und andere Notlagen innerhalb der EU für möglich hielt, geht das Bundeswirtschaftsministerium bislang nicht von einem Blackout in Deutschland aus. Es bestehe aber das Risiko von sogenannten Brownouts, bei dem die Übertragungsnetzbetreiber einzelne Großverbraucher oder Regionen stundenweise vom Netz nehmen müssen. „In dieser Situation ist es für uns als Kreisfamilie essenziell, uns so gut wie möglich auf alle Szenarien vorzubereiten, um im Ernstfall sofort handlungsfähig zu sein“, erklärte Landrat Andreas Coenen (CDU).

Info Vier Tipps für den Lebensmittel-Vorrat Ein Lebensmittel- und Getränkevorrat ist etwas sehr Individuelles. Es gibt jedoch einige allgemeine Tipps, die helfen können: Essen und Trinken für zehn Tage. Versuchen Sie, diesen Zeitraum mit Ihrem Vorrat abzudecken. Das sollte ausreichen, um auch in schwierigeren Lagen die Zeit zu überbrücken, bis staatliche Hilfe eintrifft oder die Notsituation ausgestanden ist. Grundsätzlich gilt: Auch nur ein bisschen Vorrat, zum Beispiel für drei Tage, ist besser als kein Vorrat. Zwei Liter Flüssigkeit pro Person und Tag. Ein Mensch kann unter Umständen drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit. Ein Getränkevorrat ist daher wichtig, auch wenn es selten ist, dass das Leitungswasser ausfällt. Für einen Zehn-Tages-Vorrat sollten Sie 20 Liter pro Person kalkulieren. Darin ist ein Flüssigkeitsanteil zum Kochen vorgesehen (0,5 Liter pro Tag). Ein gewisser Anteil des Vorrats sollte daher auch aus (Mineral-)Wasser bestehen. Auch Fruchtsäfte können dazugerechnet werden. Prinzip „lebender Vorrat“. Versuchen Sie, Ihren Vorrat in Ihren alltäglichen Lebensmittelverbrauch einzubauen. So wird er immer wieder verbraucht und erneuert. Neu gekaufte Vorräte gehören nach „hinten“ ins Regal. Stück für Stück aufbauen Es ist nicht erforderlich, den Vorrat „auf einen Schlag“ anzulegen. Sie können ihn nach und nach aufbauen, indem Sie bei Ihren Einkäufen von länger haltbaren Produkten - zum Beispiel Nudeln - eine Packung mehr kaufen.

Komme es zu einem Stromausfall im Kreis Viersen oder einer Energiemangellage, werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bürger sogenannte Bevölkerungsschutz-Leuchttürme und Infopunkte einzurichten, an denen auch die Rettungsdienste sowie die Kreispolizeibehörde beteiligt sind. Die Zahl und die genauen Orte dieser „Leuchttürme“ stehen noch nicht fest. „Die örtlichen Konzepte werden gerade von allen Kommunen in Kooperation mit dem Amt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz des Kreises Viersen erarbeitet“, erklärte ein Sprecher des Kreises. Bis wann sollen diese Konzepte vorliegen? „So schnell wie möglich.“

Die Verwaltungen der Städte und Gemeinden sowie die Feuerwehren haben bei der jüngsten Zusammenkunft „viele Maßnahmen und Möglichkeiten besprochen und analysiert und sind zu guten Ergebnissen gekommen“, berichtete der Landrat. Er betonte: „Im Krisenfall werden wir handlungsfähig sein. Gemeinsam, und nur gemeinsam, schaffen wir das.“

So machen der Kreis und die Städte und Gemeinden ihre Verwaltungen jetzt einsatzfähig für einen möglichen Ernstfall. „Dies beinhaltet die Bündelung von Personalressourcen und die Vorbereitung der Verwaltungsgebäude mit Notstrom“, so der Sprecher. Ein elementarer Bestandteil der Maßnahmen sei die Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit. „Welche Techniken dabei zum Einsatz kommen werden, wird momentan geprüft.“ Unter anderem in der Prüfung: der Einsatz von Satelittentelefonen. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der Krisenstäbe nach zwei Stunden herzustellen.

Auch bei der Treibstoffversorgung hätten die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen Vorsorge getroffen, erklärte der Kreissprecher. „Durch unterschiedliche Verfahren zur Bevorratung und verschiedener Kooperationen ist sichergestellt, dass die Einsatzkräfte mobil sind und bleiben.“

Wie viel Treibstoff bereits für den Notfall eingekauft wurde und welche Kooperationen geschlossen wurden, konnte der Kreis am Dienstag noch nicht mitteilen — die mit der Materie befassten Mitarbeiter waren in weiteren Vorbereitungen, so der Kreis-Sprecher. Darüber hinaus sei der Kreis seit Beginn der Krise mit Vertretern der kritischen Infrastruktur im Austausch, um diese zu beraten und für möglichen Szenerien zu sensibilisieren.

Hintergrund: Um ihren Betrieb zu garantieren, sind die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur verpflichtet, selbst Vorbereitungen zu treffen. Dazu zählen etwa alle Strom- und Gasversorger, die Wasserwerke, die Krankenhäuser, Polizei, die Landwirtschaft, die Lebensmittelversorger, die die Apotheken sowie Pflege- und Seniorenheime. Wie viele Einrichtungen der „kritischen Infrastruktur“ es im Kreis Viersen gibt, konnte der Kreis am Dienstag nicht mitteilen.

