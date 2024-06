Bistum Aachen Viersener Pfarrer wird neuer Generalvikar

Nienkerke, gebürtiger Rheydter, wirkt seit 2015 in die Pfarrei St. Cornelius und Peter in Dülken und wurde Leiter der dortigen Gemeinschaft der Gemeinden. Anfang 2022 trat er die Nachfolge von Pfarrer Johannes Quadflieg als Regionalvikar für die Region Kempen-Viersen an und war gemeinsam mit Gabi Terhorst und Harald Hüller im dortigen Regionalteam tätig. Zusätzlich übernahm er nach der Verabschiedung der dortigen Pfarrer in den Ruhestand seit dem Jahresbeginn 2024 die Pfarradministration in Niederkrüchten und Elmpt.