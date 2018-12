Kita-Anmeldung in Viersen: 1100 Eltern nutzen das „Kita-Online“-Portal

Info

Nachfrage Die Nachfrage nach Kita-Plätzen übersteige das Angebot, sagt Wolfgang Timons. Die Lage entspanne sich erst, wenn zwei neue Kitas gebaut seien.

Bau Eine neue Kita soll voraussichtlich am 1. April an der Kaiserstraße in Viersen eröffnen, die zweite voraussichtlich am 1. August an der Ratsallee in Süchteln.