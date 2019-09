Aktion in Viersen : Zonta-Frauen sammeln Spenden für Taschenbörse

Viersen Bis zum 22. Oktober können Handtaschen an sechs Sammelstellen abgegeben werden.

Viele gebrauchte Damenhandtaschen fristen ein Schattendasein in den hintersten Winkeln vollgestopfter Kleiderschränke. Zum Einsatz kommen sie nicht mehr, zum Wegwerfen sind sie aber irgendwie auch zu schade. Also was tun damit? Die Mitglieder des Zonta-Clubs Viersen bieten eine Lösung: Sie sammeln noch bis Dienstag, 22. Oktober, ausgediente Handtaschen für den guten Zweck. Die möglichst gepflegten Stücke sollen dann bei der 3. Zonta-Taschenbörse im November für ein paar Euro neue Besitzer finden, mit dem Erlös unterstützt Zonta Frauenprojekte in der Region.

Wer sich beteiligen möchte, kann seine Taschenspende an einer der sechs Sammelstellen abgeben. In Viersen sind das die Bäckerei Becker am Gereonsplatz 8, Damenmoden Fritz Schmitz am Remigiusplatz 19-20 und Sanitätshaus Lettermann an der Hauptstraße 19; in Süchteln Floradesign am Westring 13 und das Schokolädchen am Lindenplatz 2, in Dülken werden die Spenden im Salon Koch an der Lange Straße 15 angenommen.