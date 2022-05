Late-Night-Shopping in Viersen : Bis Mitternacht in Süchteln einkaufen

Im Schatten von St. Clemens gibt es an zahlreichen Ständen französische Köstlichkeiten wie Crêpes, Wein und Käse. Bis Mitternacht kann geschlendert, geschlemmt und eingekauft werden. Die Einzelhändler öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Foto: Julia Esch

Viersen Zwei Jahre in Folge fiel die „Süchtelner Vielfalt“ coronabedingt aus. Am Pfingstwochenende gibt es in der Süchtelner Innenstadt nun wieder französisches Flair, Kunst und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Pfingstwochenende von Freitag, 3. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, steht nach zwei Jahren coronabedingter Pause die Irmgardisstadt wieder im Zeichen der „Süchtelner Vielfalt“. In Kooperation mit Viersen aktiv und dem Süchtelner Arbeitskreis hat das Citymanagement der Stadt Viersen ein Programm mit französischem Flair, Kunst, Musik und Late-Night-Shopping auf die Beine gestellt.

Los geht es am Freitag, 3. Juni, mit dem Französischen Markt. Im Laufe des späten Nachmittags treffen die Händler ein und präsentieren kulinarischer Köstlichkeiten von Käse über Crêpes und Nougat bis hin zu Wurstspezialitäten, außergewöhnlichem Brotsorten, Gebäck, Konfitüren und Wein. Ebenfalls im Angebot sind Schmuck und Seifen. Das frankophile Markttreiben geht am Freitag und Samstag bis Mitternacht, am Sonntag bis 18 Uhr. Dazu laden am Freitag Einzelhandel und Gastronomie zum geselligen Late-Night-Shopping ein. Dann haben die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet.

Bei einer Künstlerbörse am Samstag und Sonntag präsentieren 30 Kunstschaffende ihre Arbeiten im Weber- und Tendyckhaus an der Hochstraße 10. Dort sind Exponate in unterschiedlichen Techniken und Stilen ausgestellt. Zu klassischen Maltechniken wie Aquarell, Öl oder Acryl gesellen sich Beispiele aus digitaler Kunst und Fotografie. Der Eintritt ist frei.

Am verkaufsoffenen Pfingstsonntag besteht von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit zum „Heimat Shoppen“. Das französische Flair bekommt dann musikalische Unterstützung. Die Süchtelner Innenstadt präsentiert sich an allen Vielfalt-Tagen mit festlich geschmückten Maien, Einzelhandel und Gastronomie schmücken ihre Läden und Schaufenster.

(mrö)