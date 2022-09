Brauchtum in Schwalmtal : Birgit Wetzels wird Schützenkönigin

Brauchtum in Schwalmtal

Schwalmtal Neue Schützenkönigin bei der St.-Magdalena-Bruderschaft Schier ist Birgit Wetzels. Ihre Ministerinnen sind Gabi Lika und Isa Jansen.

Die 54-Jährige schoss selbst und ließ schießen, als beim 70. Schuss von Ralf Tillmanns (Grüne Schill’sche Offiziere) der Vogel von der Stange fiel. Sie legte ihm zur Übertragung der Königswürde die Hand auf. „Das war geplant. Wir Frauen von den Roten Husaren, hatten beschlossen, das Königshaus zu stellen“, sagt die Inhaberin von Paperworld in Waldniel. Nach Gudrun Pistel (an ihrer Seite war sie von 2010-2012 Ministerin) ist Birgit Wetzels nach mehr als zehn Jahren die zweite Frau, die Königin der Schierer ist. Ihre Kinder sind auch bei den Bruderschaftlern dabei: der 24-jährige Matthias bei der Flotte und die 27-jährige Franzi im St.-Magdalenen-Zug. Im kommenden Jahr ist das Schützenfest in Schwalmtal.