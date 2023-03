Spitzensport in Viersen Billard-WM in der Festhalle

Die Billard-Weltmeisterschaft hat begonnen: Am Donnerstagvormittag ist die 35. Dreiband-Team-WM in der Festhalle in Viersen eröffnet worden. Bereits seit 1990 wird sie dort ausgespielt. Nachdem Hallensprecher Frank Schiffers die 16 Teams in die Arena gebeten hatte, begrüßten Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union, die Sportler, Funktionäre und Zuschauer. Farouk Barki, Präsident des Weltverbands Union Mondiale de Billard, eröffnete die WM offiziell. Um 12 Uhr startete der Wettbewerb. Das Finale ist am Sonntag.