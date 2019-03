Billard-WM in Viersen : 30. Weltmeisterschaft in Viersen eröffnet

Billard WM 2019. Foto: Joerg Knappe (jkn)

Viersen Seit Donnerstag ist die Billard-Welt wieder für vier Tage zu Gast in Viersen. Schon zum 30. Mal in Folge wurde die Weltmeisterschaft in der Festhalle eröffnet. Ein Wert, der Bürgermeisterin Sabine Anemüller stolz macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das ist ein Rekord, der global betrachtet seinesgleichen sucht“, sagte sie bei der Eröffnungsfeier, die musikalisch vom Sinfonie-Orchester des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnsiums begleitet wurde. Der Präsident der gastgebenden Deutschen Billard-Union, Helmut Biermann, begrüßte die zahlreichen hochkarätigen Gäste bei der Eröffnungsfeier, unter anderen den Ägypter Farouk Barki als Präsidenten des Weltverbandes UMB und Walter Schneeloch als Präsidenten des Landessportbundes NRW. Wobei Biermann betonte: „Es geht um die Sportler und nicht um die Ehrengäste. Herzlich willkommen!“ ben/RP-Foto: Knappe

(ben-)