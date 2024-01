Weiterführende Schulen in Viersen AMG – in der Schule lernen, aber auch leben

Auf was ist die Schulleiterin besonders stolz? „Ich habe den Eindruck, dass unsere Schüler*innen gerne zum AMG kommen, sie fühlen sich in der Schule angenommen und beheimatet – und das wirkt über die Schulzeit hinaus, so dass sich auch viele Ehemalige als Teil der Schulgemeinde verstehen“, sagt Deggerich. „Unsere Schüler*innen übernehmen gern und selbstverständlich Verantwortung für sich und andere Menschen. Sie engagieren sich in vielfältigen Bereichen für hilfsbedürftige Menschen.“ Bei allen anstehenden Schulentwicklungsprozessen stelle die Schule die ganzheitliche Entwicklung der Schüler*innen in den Mittelpunkt der Überlegungen. Deggerich: „Deswegen nehmen Angebote zum Beispiel im Bereich Musik und Kunst, die für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen wichtig und wertvoll sind, einen breiten Raum ein.“