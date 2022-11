Weihnachtsbuden an zwei Wochenenden Biergarten der "Lüttelforster Mühle" wird zu Adventsmarkt

„Mit unserem zweiten Weihnachtszauber, dem kleinen Adventsmarkt in unserem Biergarten, sind wir mit unseren Vorbereitungen in vollem Gange“, sagt Lena Korth, die Geschäftsführerin der Lüttelforster Mühle. Am 26. und 27. November stellen Anbieter aus der Region ihre Produkte wie Schmuck, Babysachen, Weihnachtskarten und Papierdeko, Wein, Plätzchen, Kerzen und Wohnaccessoires, Stifte, Unikate aus Holz, handgemachte Taschen, Tücher und Getöpfertes an ihren Ständen aus.